Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Повестка завершающей председательство Японии сессии финансовой G20 получилась минималистичной, в результате министры финансов и главы центробанков обошлись без традиционного коммюнике по итогам.

"Это завершающая сессия была. У нас по сути, два мероприятия было - по мировой экономике и по stablecoin и налогообложению цифровых компаний", - рассказал журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, принимавший участие во встречах.

"Эта "двадцатка" прошла очень своеобразно - ее японцы сделали в формате, когда такие сложные вопросы, как долговая устойчивость развивающихся стран, страновые платформы, связанные с помощью развитию, все это достаточно бегло обсуждалось на встрече заместителей министров, а министрам представили краткий обзор того, что происходит, и все на этом. Министры только обсудили глобальную экономику, оценки "двадцатки" совпадают с оценками IMFC", - сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Состояние мировой экономики вызывает опасения. Как отмечается в коммюнике по итогам заседания Международного валютного финансового комитета (IMFC), чья позиция, по словам Сторчака, совпадает с точкой зрения "двадцатки": "Мировая экономика, по прогнозам, вырастет примерно на 3% в этом году, но темпы продолжают ослабевать с апреля. Прогнозируется, что рост начнется в следующем году, но перспективы весьма неопределенны и подвержены повышенным рискам снижения. К ним относятся торговая напряженность, политическая неопределенность и геополитические риски на фоне ограниченного пространства для маневра в политике, высокого и растущего уровня задолженности и повышенной финансовой уязвимости. Сохраняются и другие давние проблемы".

НЕ РАБОТАЕТ, ОБНОВИТЬ

"МВФ пересмотрел прогноз, пятый раз. Все ругают министерство экономики, а министерство экономики, может, пару раз в году пересматривает, а они пятый, и все время в меньшую сторону - 3% сейчас. (...) МВФ очень консервативный в своих прогнозах. Если вы помните, в прошлом году начался темп падения. МВФ тогда прогнозировал, что в 2019 году пойдет на рост. То же самое сейчас - пять раз снижал свой прогноз. Сейчас говорит, в 2020 году пойдет на рост. А какие источники этого роста? Какие меры тот же самый МВФ или "двадцатка" предпринимают для того, чтобы этот рост был? Ничего не предпринимается", - отметил Силуанов.

На встрече, по его словам, один из выступающих заявил, что вопросы торговых войн - это прошлое уже, "мы это отыграли, это уже не является дестимулирующим фактором для мировой экономики". "На самом деле, это негатив, говорит о нестабильности, неопределенности условий работы предпринимателей. Поэтому пятый раз снижается прогноз", - не согласился с этой позицией российский министр.

Он подчеркнул, что назрела необходимость обновлять практики и рекомендации финансовой "двадцатки", адаптировать их к существующим условиям.

"Я говорил о том, что нам необходимо пересматривать те решения, которые ранее были приняты на "двадцатке". Говорил о том, что институт ВТО как организация, которая была создана для того, чтобы обеспечить равные условия для торговли, не работает, плохо работает. Говорил о том, что те решения, которые у нас были приняты, тоже надо пересматривать, готовить новые соображения на предмет того, как нам стимулировать экономику. Речь идет о том, что в 2014 году в Сиднее принимали решение о том, как нам добиться увеличения динамики на пятилетний период плюс 2%. Не работает. Говорили о том, как нам бороться с долгами, особенно в странах с развивающимися экономиками, а сейчас получается и с развитыми. Тоже не работает. Говорили о том, что нужно принимать структурные меры, вырабатывали структурные меры по инвестициям в инфраструктуру, принципы, практические руководства. Не работает", - отметил он.

Говоря о прогнозе МВФ по росту ВВП России (снижен до 1%), министр отметил, что он находится в тренде оценок по мировой экономике в целом. "Вниз идет прогноз, они говорят, что и Россия будет падать. Мы проводим свою повестку. Нас прогнозы МВФ, конечно, не могут не интересовать, но ясно, что это не является определяющим для подготовки наших цифр в прогнозе", - подчеркнул он. В целом, отметил министр, России нужно проводить свою собственную повестку. "Понятно, что мировая экономика, динамика ее негативная. Нам нужно идти в противовес. Не ждать, пока мировая экономика упадет до нашей, а все-таки наши темпы роста повышать до 3%, как это у нас было и запланировано", - сказал он.

В своем выступлении на "двадцатке" Силуанов уделил внимание ситуации в России, в частности, рассказал о ведущейся политике бюджетного стимулирования. "В следующем году значительно объем средств, перераспределяемых через бюджет, увеличивается. Понижается размер профицита, увеличивается объем расходов - 35,1%, на 2,3 п.п. больше, чем в 2018 году по бюджетной системе. То есть здесь и бюджетный стимул, и стимул за счет наших нефтегазовых доходов (накапливаемых в Фонде национального благосостояния - ИФ), которые в следующем году тоже начнем инвестировать в экономику, тоже даст дополнительный ресурс для развития.

"Ну и Центральный банк говорит о дальнейшем смягчении политики", - сообщил он.

СМОТРЕЛИ-СМОТРЕЛИ, ДА НЕ ПЕРЕСМОТРЕЛИ

МВФ официально признал безрезультатность своих усилий по 15-му пересмотру квот и увеличению квотного капитала. IMFC, который посвятил этому вопросу специальную сессию, отметил отсутствие прогресса в увеличении квот в рамках этого обзора и призвал исполнительный совет завершить работу по нему. Однако страны намерены вновь рассмотреть вопрос об адекватности квот и продолжить процесс реформы управления МВФ, но уже в рамках 16-го общего пересмотра, включая новую формулу квот, причем работа над пересмотром будет продлена с 2020 года до не позднее 15 декабря 2023 года.

"Впервые в выступлении Кристалины (новый директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева - ИФ) это четко прозвучало, что это означает, что никакого увеличения капитала не будет. Работа над увеличением квотного капитала завершается. Процесс, запущенный в 2010 году и который назывался 15-е общее пополнение капитала, закончили официально. Это значит, что теперь нужно формировать переговорную позицию или базовые условия для начала запуска процесса о 16-м пересмотре. 15-й закончился с нулевым результатом", - сказал Сергей Сторчак.

Квоты определяют размеры взносов стран, за счет которых формируется капитал МВФ (квоты выражаются в специальных правах заимствования - СДР, расчетной единице МВФ), а также право голоса страны-участницы при принятии решений фонда, помимо этого, на основе квоты определяется сумма финансирования, которую государство может получить от фонда.

Основой следующего, 16-го, пополнения квотного капитала будет очередная попытка договориться о новой формуле расчета страновой квоты, которая отражала бы вес страны в глобальной экономике. Действующая формула, основанная на учете четырех факторов, дает больше веса малым открытым экономикам, прежде всего, западноевропейским, поскольку в ней большой вес экспортно-импортных операций, объема внешней торговли, связи с внешним миром, однако не позволяет достигать адекватных своему положению в мировой экономике размеров квот странам с формирующимися рынками или "уже вставшим на ноги из числа развивающихся стран".

IMFC в своем коммюнике отметил, что роль квот в обеспечении ресурсов МВФ остается первостепенной. Также комитет подчеркивает, что любая корректировка квот, как ожидается, приведет к увеличению доли динамично развивающихся стран в соответствии с их относительным положением в мировой экономике и, следовательно, вероятно, к увеличению доли стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в целом, обеспечивая при этом защиту голоса и представительства беднейших членов.

"Кристалина привела хороший пример - в 1990 году на долю emerging markets приходилось 40% глобального ВВП, а в 2030 году это будет минимум 60%. А распределение квот внутри фонда остаётся прямо противоположным. Сильнее всех во время разных встреч, посвящённых квотному капиталу фонда, недовольство проявляли громко, последовательно, четко две большущие экономики - индийская и китайская", - сказал Сторчак.

Теперь странам вновь придется попытаться договориться об изменении формулы. "Что сумеет вдохнуть в эту систему новый директор-распорядитель, пока не понятно. Пока для неё задача - решить вопрос об удвоении NAB и сохранить кредитные линии в чуть меньше размере, чем они есть. (...) еще, скорее всего, придется приложить усилия, чтобы США реально приняли обязательство "закомититься" на удвоение. NAB это условное обязательство, но оно формируется в процессе бюджетного процесса", - отметил Сторчак.

На фоне отсутствия решений по увеличению квотного капитала решено удвоить заемный капитал МВФ в рамках так называемых NAB (New Arrangement to Borrow, новые соглашения о заимствованиях). "Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения вопроса об удвоении новых механизмов заимствования и о дальнейшем раунде двусторонних заимствований после 2020 года", - отмечается в заявлении IMFC. В настоящее время участниками соглашений являются 40 стран, общий размер ресурсов, которые они могут предоставить, составляет 182 млрд SDR, или $250 млрд. Для того, чтобы фонд мог задействовать средства на конкретные программы, необходимо одобрение 85% кредиторов, имеющих право голоса. БРИКС обладает правом вето на решения по NAB. Для увеличения NAB потребуется получить согласие всех стран, участвующих в этих соглашениях.

Для получения согласия по увеличению участия в NAB каким-то странам, в том числе, США, нужно будет обратиться к своим парламентам. Однако большая часть участвует в NAB международными резервами. "У нас формальный участник NAB и двустороннего кредитного соглашения (с МВФ - ИФ), Центральный банк", - отметил Сторчак.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

G20 пытается "ухватить за хвост" два стремительно развивающихся в мировой экономике направления - stablecoin и цифровые компании.

В рамках международного налогообложения предлагается основное внимание сфокусировать на компаниях, использующих цифровые бизнес-модели и ориентированные на потребителей соответствующей продукции. В результате исследования этого вопроса ожидается, что возникнут новые правила экономической взаимосвязи и распределения прибыли для налогоплательщиков вне зависимости от их физического присутствия.

"В новых правилах будут применяться методы на основе формул для перераспределения части прибыли налогоплательщиков в рамках рыночных юрисдикций. Повышение налоговой определенности, в том числе, за счет внедрения эффективных механизмов предотвращения и разрешения споров, должно стать ключевым элементом данного подхода. Мы ожидаем дальнейшего прогресса по обоим направлениям наших общих усилий в рамках инклюзивного механизма по реализации плана BEPS и просим ОЭСР представить обновленную информацию о своей работе на нашей следующей встрече в феврале 2020 года под председательством Саудовской Аравии", - говорится в заявлении G20.

"Двадцатка констатировала, что есть очень серьезная тема, что лидирующую роль в подготовке методологической базы возможных решений к концу 2020 года формирует ОЭСР при участии ФАТФ и МВФ, и что работа идет на двух направлениях. Одна научно-теоретическая, связанная с тем, чтобы понять, там, где используются цифровые технологии, которые формируют денежные потоки, где и как и какими инструментами облагать налогами эти потоки. Эта задача пока не решается. Какая структура, как ее прихватить, как с ней взаимодействовать. Второй элемент не менее сложный - в какой форме страны договорятся на многостороннем уровне", - сообщил Сторчак.

Он отметил, что уже все страны понимают - можно и нужно принимать решения по налогообложению цифровой экономики на национальном уровне, однако "в системе, когда услуги цифровиков одновременно оказываются во всем мире едва ли не мгновенно, национальный уровень не есть решение". "Что-то нужно предложить другое", - подчеркнул замминистра.

Основные подходы по второму направлению, по его словам, должны быть согласованы до конца 2020 года. Но второе не продвинется, если не продвинется первое, по которому и Совет финансовой стабильности, и ОЭСР, ФАТФ попытаются сделать предложение к осенней сессии, отметил он.

"Предложения нужно сформулировать, в предложения люди должны поверить, оценить с точки зрения национальных интересов или законодательства собственных юрисдикций и после этого тогда начнется процесс. И одна из задач аналитического этапа - отработать это все с компаниями. Не замечать того, что цифра начнет играть все большую хозяйственную роль любой юрисдикции нельзя. У всей этой работы есть еще одна сторона - не навредить этому развитию", - пояснил замминистра.

УСЛЕДИТЬ ЗА КРИПТОВАЛЮТОЙ

"Тот, кто придумал название stablecoin - гениальный человек. Зная отрицательное отношение людей, которые с деньгами работают, к этим явлениям, и зная, что "двадцатка" не признает цифровые (валюты - ИФ) деньгами, а признает активами, в stablecoin кто-то хитро сделал, назвал почти что деньги, но все-таки не деньги. Придраться к названию и навешивать stablecoin, что он является только активом, стало сложнее", - сказал Сторчак, рассказывая об еще одной теме, которую обсудили министры финансов и главы центробанков G20.

Stablecoin - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.

Дискуссия в отношении этого явления в "двадцатке" пока ведется, по словам Сторчака, только одна - не просмотреть риски, связанные с расширением использования этого актива.

"Второе, исходя из понимания рисков, а их видят, в основном, с точки зрения массового потребления, запускать потихоньку процесс регулирования этого рынка - он видимо появляется", - отметил он.

Пока не идет разговора о том, что регулирование этого stablecoin будет наднациональным. "Речь идет о том, чтобы в национальных юрисдикциях создавали свои собственные регулирующие механизмы, обменивались информацией о проделанной работе - об успехах и не успехах. Но при этом смотрели, нет ли регулятивного арбитража. Как только начнутся признаки поиска цифровыми компаниями лучших юрисдикций, чтобы что-то там делать. Только после этого, если появятся признаки регулятивного арбитража, начнется работа по выходу на глобальное решение по регулированию криптоактивов", - пояснил замминистра.

В своем заявлении по этому вопросу "двадцатка" отмечает, что поддерживает текущую деятельность стандартоустанавливающих организаций в отношении имеющихся и возникающих рисков, связанных с финансовыми инновациями, а также приветствует доклады по stablecoin, подготовленные Советом финансовой стабильности и ФАТФ.

Страны ожидают представления обновленных докладов СФС и ФАТФ в 2020 году. "Мы также просим МВФ, основываясь на своей текущей работе, изучить макроэкономические последствия, включая вопросы независимости валютной системы в государствах-членах МВФ", - отмечается в заявлении.

Признавая потенциальные выгоды от использования финансовых инноваций, G20 отмечает, что глобальные stablecoin или другие аналогичные инструменты являются причиной возникновения целого ряда значимых политических и регуляторных рисков. Эти риски, в частности, в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, нелегального финансирования и защите прав потребителей, должны получить оценку и должны быть тщательно урегулированы до того, как начнут функционировать, говорится в заявлении.

рю рр вч тг*

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