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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 15:14 05.10.2018 - 15:14

Дели/Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Индия по результатам многолетних переговоров подписали контракт на поставку Дели новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-400, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Соглашение было подписано в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию.

Как ранее сообщали в Кремле, речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Россия с сегодняшнего дня приступает к реализации данного контракта. Производством систем занимается концерн ВКО "Алмаз Антей".

А.Михеев сообщил, что данный контракт стал самым крупным за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и крупнейшим в истории "Рособоронэкспорта".

В свою очередь глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что заключенная сделка - "это новая веха в истории военно-технического сотрудничества двух стран". "Достижение договоренности свидетельствует о высочайшем уровне доверия и понимания между Индией и Россией. Я уверен, что это соглашение также станет новым импульсом к укреплению и углублению сотрудничества в гражданских отраслях промышленности", - сказал С.Чемезов в пятницу журналистам.

Стороны пока не раскрыли сроки исполнения контракта, валюту, в которой будут производиться расчеты, и другие параметры сделки.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ИСТОРИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

Предметно о твердом контракте на поставку С-400 в Индию начали говорить в 2016 году. В октябре 2016 г. было подписано межправительственное соглашение о поставке Дели систем ПВО, оно было заключено в индийском штате Гоа по итогам встречи президента РФ В.Путина и премьера Индии Нарендры Моди.

На протяжении двух лет индийские и российские СМИ постоянно называли различные параметры будущей сделки. По некоторым данным, Индия хотела приобрести у России до 12 зенитных ракетных систем С-400. Об этом говорилось на официальном стенде программы Make in India ("Сделайте в Индии") на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге (июль 2016 года).

Стороны заявляли о возможности подписания сделки в 2017-ом году, однако это не произошло.

В январе онлайн-портал американского журнала "Дифенс ньюс" со ссылкой на Минобороны Индии сообщил, что на переговорах Индии с Россией о приобретении С-400 "Триумф" возникли сложности.

"Россия запрашивает $5,5 млрд за пять комплектов (С-400 - ИФ), а также высокую цену за обучение, и отказывается предоставлять технологии трех типов управляемых ракет", - сказал изданию неназванный источник в Минобороны Индии.

По его словам, также не сформировано предложение по обслуживанию ЗРС и пакету мер по поддержке системы.

Другой представитель индийского оборонного ведомства, согласно публикации, заявил изданию, что окончательный контракт не будет подписан в ближайшее время, а Дели не заплатит за эти системы более $4,5 млрд.

В апреле этого года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов заявил, что Индия высказала пожелание снизить цену на поставку систем С-400. "Вопрос возможности снижения стоимости С-400 обсуждался на встрече с министром обороны Индии во время её визита в Москву в начале апреля", - отметил он.

Позднее глава службы Дмитрий Шугаев подтвердил, что цена на С-400 для Индии была снижена

СДЕЛКА "ПОД ДУЛОМ" САНКЦИЙ

США могут ввести санкции против Индии за приобретение у России систем противовоздушной обороны С-400, но это не помешает реализации контракта, сообщил "Интерфаксу" в пятницу член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

США непредсказуемы и могут ввести санкции против Индии за покупку систем ПВО С-400, хотя такой шаг был бы нелогичным, также считает военный эксперт, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН академик Алексей Арбатов.

"Президент США Трамп, будучи непредсказуемым человеком, может ввести санкции в отношении Индии, имея в качестве цели шаги против России. Но это был бы не очень логичный шаг, он противоречил бы американским же интересам", - сказал "Интерфаксу" в пятницу А.Арбатов.

"По логике, США не должны вводить санкции против Индии из-за С-400. Это оборонительное оружие. Оно нужно Индии для защиты от Пакистана и Китая. США сейчас обостряют отношения с Китаем - с геополитической и стратегической точек зрения. Для США должно быть выгодно, что мы укрепляем оборону Индии", - сказал А.Арбатов.

В сентябре США ввели санкции в отношении Китая за приобретение российских зенитных систем С-400 и истребителей Су-35. Ограничительные меры были введены в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВТС РОССИИ И ИНДИИ

Россия и Индия готовят новые крупные контракты на поставки вооружений, они могут быть подписаны в ближайшее время, заявил в пятницу глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям. В высокой степени готовности находится ряд других крупных контрактов на поставку российских вооружений в Индию, и мы надеемся подписать их в ближайшее время", - сказал А.Михеев, чьи слова в пятницу привели в пресс-службе компании.

В 2015 году между Россией и Индией было подписано соглашение о сотрудничестве в области вертолетостроения. Согласно документу, холдинг "Вертолеты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 машин будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и обеспечение их технического сопровождения.

Кроме того, сторонами обсуждается поставка 48 вертолетов Ми-17-В5. Твердые контракты по вертолетной тематике заключены пока не были.

В апреле сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация формирует предложение для участия МиГ-35 в индийском тендере на 110 истребителей на замену МиГ-21. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор по военно-техническому сотрудничеству ОАК Виктор Чернов.

Кроме того, правительство Индии намерено подписать соглашение о приобретении у России четырех новых фрегатов проекта 11356 для ВМС страны. По данным индийских СМИ, общая стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд долларов.

На территории Индии может появиться завод про производству автоматов Калашникова. Стороны уже несколько лет обсуждают подобный проект, в настоящий момент Индия выбирает местную компанию, которая построит завод.

В прошлогоднем публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" говорилось, что Россия заключила контракт на модернизацию одной тысячи танковТ-72 для Индии.

3 октября индийские СМИ сообщили, что армия Индии собирается закупить 1770 современных танков, взаимен устаревших Т-72. Новейший российский танк Т-14 "Армата" является ключевым кандидатом для этой сделки, оцениваемой в 4,5 млрд долл., сообщило издание "Индиан дифенс ньюс".

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