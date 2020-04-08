Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 19:44

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Сенатор Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США, сообщил сам политик в среду в Twitter.

"Сегодня я приостанавливаю свою кампанию. Но там, где кончается кампания, продолжается борьба за справедливость", - написал Сандерс в своем аккаунте в Twitter.

Ранее о таком решении он сообщил сотрудникам своего предвыборного штаба.

Позже Сандерс выступил в прямом эфире, и назвал свое решение "очень сложным и болезненным".

"Я бы хотел сообщить вам более хорошие новости, но я думаю, вы знаете правду, которая заключается в том, что у нас примерно на 300 голосов делегатов меньше, чем у (бывшего - ИФ) вице-президента Байдена. Поэтому путь к победе буквально невозможен", - сказал сенатор.

"Я пришел к выводу, что эта моя борьба за то, чтобы стать кандидатом от Демократической партии, не будет успешной", - добавил он.

Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.

РЕАКЦИЯ ТРАМПА

Практически сразу после решения Сандерса на его решение отреагировал президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Нынешний американский лидер в своем комментарии сосредоточился на причинах такого результата Сандерса. По его мнению, Сандерс проиграл в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии из-за другого участника этой борьбы - Элизабет Уоррен.

И Уоррен, и Сандерс считались представителями так называемого левого крыла демократической партии. Поэтому участие Уоррен в президентской гонке фактически лишило Сандерса поддержки существенной части электората. По словам Трампа, в частности, если бы не Уоррен, то "Берни мог бы победить почти в каждом штате во время Супервторника".

Трамп также добавил, что ситуация с претендентами в президенты США от Демократической партии "закончилась именно так, как демократы и Национальный комитет партии хотел". Он напомнил, что примерно то же самое было на внутрипартийных выборах в 2016 году, когда Сандерс проиграл Хиллари Клинтон, которую активно поддерживали лидеры Демпартии. Уже тогда Трамп утверждал, что демократы использовали все имевшиеся у них рычаги давления, чтобы не допустить победы Сандерса.

Кроме того, Трамп в среду призвал сторонников Сандерса оказать теперь поддержку Республиканской партии на выборах 2020 года.

РЕАКЦИЯ БАЙДЕНА

Джо Байден, которые ранее был основным соперником Сандерса во внутрипартийной борьбе за то, чтобы стать кандидатом, теперь надеется привлечь на свою сторону сторонников Сандерса, хотя понимает, что для этого потребует время.

"Обращаюсь к сторонникам Берни: я знаю, что мне нужно завоевать ваши голоса. Я знаю, что это может занять время. Но я хочу, чтобы вы знали, что я вижу вас, я слышу вас и понимаю всю сложность нынешней ситуации. Я надеюсь, вы присоединитесь к нам", - написал Байден в Twitter.

Он добавил, что "вместе мы победим Дональда Трампа". Кроме того, Байден отметил заслуги Сандерса, назвав его "одним из самых мощных голосов за изменения в нашей стране". "Он хороший человек, великолепный лидер", - указал он.

В свою очередь Сандерс ранее пообещал, что будет "работать" с Байденом, чтобы одержать победу над Трампом в борьбе за президентское кресло.

САНДЕРСА: ИСТОРИЯ НЕУДАЧ

Сандерс уже дважды баллотировался на пост президента США, однако в обоих случаях потерпел неудачу.

В ходе своей президентской кампании 2016 года он предложил программу, обращенную к рабочему классу. Он отказывался от финансирования своей кампании со стороны крупных компаний, а принимал лишь пожертвования избирателей.

Однако еще до партийного съезда, на котором делегаты должны были выбрать кандидата от демократов по итогам праймериз, Сандерс объявил о выходе из президентской гонки и поддержал Хиллари Клинтон.

Свою кампанию 2020 года он сфокусировал на идеях предоставления всеобщего медицинского страхования, а также на укреплении роли конгресса в принятии решении по военным действиям, чтобы президент США не мог единолично принимать решения о военных операциях за рубежом. Согласно сайту его кампании, во внешней политике сенатор хотел "сосредоточиться на демократии, защите прав человека, дипломатии и мире, а также экономической справедливости".

Сандерс был одним из двух наиболее вероятных кандидатов на участие в президентских выборах в США от Демократический партии наряду с Байденом.

В начале президентской гонки Сандерс одержал победу на праймериз сразу в нескольких штатах, например, в Нью-Гемпшире и Неваде, но затем стал уступать Байдену.

ПУТЬ АМЕРИКАНСКОГО СОЦИАЛИСТА

Сандерс родился в 1941 году в Нью-Йорке. Свою политическую карьеру он начал в 1970-х годах в социалистической партии "Союз свободы".

В течение почти 10 лет он занимал пост мэра Берлингтона (штат Вермонт). В 1990 году он был избран в Палату представителей США, а в 2006 году он стал сенатором от штата Вермонт.

78-летний политик сам называет себя "социалистом" и представителем американского движения прогрессивизма "Новый курс".

Сандерс активно выступает за всеобщее медицинское страхования, повышение минимального уровня оплаты труда, сокращение разрыва между богатыми и бедными, а также отстаивает права женщин, афроамериканцев и представителей ЛГБТ-сообществ.

За время своей карьеры он преподавала в Гарвардском университете и колледже Гамильтона.

Сенатор женат, у него четверо детей, в том числе приемные.

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