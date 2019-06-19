*** Трое из них - россияне, один - украинец; суд начнется в марте 2020 года

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Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Совместная следственная группа (ССГ) в среду объявила о начале уголовного преследования четырех подозреваемых по делу о гибели Boeing-777 "Малазийских авиалиний" в небе над Украиной в 2014 году.

"Сегодня мы достигли той стадии, когда мы можем сказать, что мы можем подвергнуть уголовному преследованию четырех человек, которых мы считаем подозреваемыми и виновными (в этом деле - ИФ)", - сказал представитель ССГ

"Эти четыре человека - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Подозреваемые Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, и по нашей информации они сейчас находятся в России. Подозреваемый Харченко имеет украинское гражданство, и мы полагаем, что он находится на востоке Украины - на территории, неподконтрольной центральным властям", - отметил другой сотрудник ССГ.

Представители ССГ отметили, что считают фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом ответственными за крушение рейса "Малазийских авиалиний" и гибель пассажиров.

"Мы считаем их ответственными за крушение MH17. Что они хотели и сделали, будет установлено судом ", - сказал представитель следствия.

При этом в ССГ не исключили, что пассажирский лайнер мог быть сбит по ошибке.

"Существует возможность того, что подозреваемые хотели сбить военный самолет вместо пассажирского. Но даже если это и было их первоначальным планом, мы призовем их к ответственности за МН17", - сообщил представитель ССГ

В то же время ССГ не намерена направлять ни в Россию, ни на Украину запросы об экстрадиции подозреваемых, поскольку конституции обеих стран запрещают выдачу своих граждан.

"Мы не будем запрашивать экстрадицию этих четырех подозреваемых, потому что как российская конституция, так и украинская, запрещают экстрадицию своих граждан", - отметил на брифинге представитель ССГ.

При этом международные следователи направят запрос "Российской Федерации для того, чтобы она в свою очередь направила повестки трем подозреваемым, чтобы их допросили на предмет обвинений".

"Мы вновь направляем запрос России о взаимной правовой помощи. У нас до сих пор есть вопросы, на которые не были получены ответы", - отметил представитель международной группы следователей.

В ССГ уверены, что Россия в полной мере владеет информацией об обстоятельствах гибели Boeing в небе над Украиной в 2014 году, но не хочет идти на сотрудничество со следствием, заявил на брифинге представитель ССГ.

"Однажды, после 17 июля (2014 года, гибель "Боинга" - ИФ) они могли бы сказать нам, что именно случилось, потому что они знают - я уверен, они знают, что случилось", - сказал он.

При этом он повторил утверждения, что установка "Бук", из которой был якобы сбит "Боинг", была переброшена из России на Украину.

"И они знали это, и они не дали нам этой информации. Я бы не назвал это сотрудничеством", - подчеркнул он.

"Мы знаем - у нас сейчас есть информация и доказательства, что Российская Федерация имеет отношение к этой трагедии, к этому преступлению, в той или иной степени", - сказал представитель ССГ.

Суд над подозреваемыми в причастности к крушению малазийского Boeing на востоке Украины начнется 9 марта 2020 года.

"Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседания в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схипхола... Суд информировал нас, что уголовное преследование подозреваемых начнется 9 марта 2020 в 10 утра", - сказал глава ССГ Фред Вестербейке.

При этом Вестербейке обратился к подозреваемым с призывом присутствовать во время судебного процесса или контактировать с ССГ до процесса. Вместе с тем, он предупредил, что "суд пройдет, даже если они примут решение не присутствовать".

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из 53 зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.

В декабре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент страны, в котором в частности сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд.

"Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отметил С.Блок.

Как сообщалось, в ноябре этого года родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 на Украине в 2014 год из-за отсутствия неопровержимых доказательств этого. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты". Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, все это не означает, что самолет сбила именно Россия. Также он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.

***/ 1ар мф

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