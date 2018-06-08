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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 16:50 08.06.2018 - 16:50

(обобщенная версия)

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение G7 к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил президент США журналистам перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

Выступление Д.Трампа транслировал Си-Эн-Эн.

ПОЧЕМУ МЫ ПРОВОДИМ САММИТ БЕЗ РОССИИ?

В саммите "Большой семерки", который пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, будут участвовать лидеры Канады, США, Великобритании, Франции, Италии, Германии и Японии.

Однако Д.Трамп считает неправильным, что саммит G7 в Канаде будет проведен без России.

"Не важно, как вы его называете. Раньше это называлось G8, потому что в него входила Россия. Теперь же России там нет", - отметил президент США.

При этом он в очередной раз заявил, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы и назвал себя "худшим ночным кошмаром России".

"Тем не менее, Россия должна присутствовать на саммите. Почему мы проводим саммит (G7 в Канаде - ИФ) без России?", - заявил Д.Трамп.

Он добавил, что "будет рекомендовать" именно такой вариант (вернуть Россию в объединение), однако в итоге решение этого вопроса будет за остальными участниками G7.

ИТАЛИЯ "ЗА"

Предложение Д.Трампа из всех стран G7 пока поддержала лишь Италия.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу заявил, что поддерживает заявление президента США о необходимости возвращении России в G8, так как такая ситуация будет в интересах всех в мире.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах всех", - написал Дж.Конте в Twitter.

ГЕРМАНИЯ И КАНАДА "ПРОТИВ"

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее на этой неделе отвергла идею о возможности восстановления на данном этапе формата "Группы восьми".

В ходе сессии парламента депутат от партии Альтернатива для Германии задал канцлеру вопрос, о том, было ли правильно исключать Россию из G8 и стоит ли вернуться к такому формату. А.Меркель ответила, что в G7 входят страны, которые характеризует соблюдение норм международного права, а присоединение Крыма к России было его "вопиющим нарушением". Она отметила, что по этой причине исключение России было "неизбежным" и что возвращение России в подобный формат сейчас невозможно, отмечало агентство "Ассошиэйтед пресс".

Власти Канады также считают неправильной озвученную Д.Трампом идею возвращения к формату G8 с Россией, сообщает в пятницу канадский телеканал Си-Би-Си ссылкой на знакомые с позицией Оттавы источники.

"Источник, знакомый с ситуацией заявил..., что Канада не будет поддерживать предложение о возвращении России в G7 до тех пор, пока Москва будет удерживать под контролем Крым", - написала в Twitter корреспондент этого телеканала Кэти Симпсон.

ГЛАВЕ ЕВРОСОВЕТА НРАВИТСЯ ЧИСЛО "СЕМЬ"

Глава Евросовета Дональд Туск высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате.

"Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции на саммите G7, отвечая на просьбу прокомментировать недавние высказывания Д.Трампа.

Он отметил, что, несмотря на все разногласия, "большая семерка" придерживается сходных взглядов по большинству вопросов, включая политику в отношении РФ. "По большинству тем G7 продолжает двигаться в одном и том же направлении, когда речь заходит о полной денуклеаризации Корейского полуострова, о противостоянии агрессивной позиции России и о поисках политического урегулирования конфликта в Сирии", - сказал Д.Туск на пресс-конференции.

По его словам, несмотря на разногласия, у стран G7 до сих есть больше того, что объединяет, а не разъединяет. "Еще слишком рано для наших соперников и врагов праздновать", - сказал Д.Туск.

В то же время он упомянул сложности с нынешней политикой CША. "Больше всего меня беспокоит тот факт, что международному порядку, основанному на законе, бросают вызов, причем к удивлению, не основные подозреваемые (в возможном нарушении порядка - ИФ), а главный архитектор и гарант - США", - сказал он. При этом он заявил, что подобные действия будут играть на руку лишь тем, кто желает "постзападного мира".

Он признал, что изменить позицию США будет сложно, но делать это необходимо.

В КРЕМЛЕ ГОВОРЯТ О СНИЖЕНИИ АКТУАЛЬНОСТИ G7

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого уже спрашивали о возможности возвращения России в G8 в начале этой недели, заявил, что "актуальность этого образования с годами с точки зрения российской стороны падает, снижается".

"В изменяющейся обстановке как в международных политических, так и в экономических делах стремительно возрастает значение и актуальных таких форматов, как "двадцатка", где Россия принимает активное участие", - сказал Д.Песков журналистам.

Он назвал "гипотетическими рассуждениями" возможность возвращения РФ в G8, если такое предложение поступит.

G6-G7-G8-G7-G20?

История "Группы семи" началась в ноябре 1975 года, когда президент Франции Валери Жискар д'Эстен пригласил на закрытую неформальную встречу в замке Рамбуйе (на севере Франции) лидеров США, Англии, ФРГ, Италии и Японии для обсуждения путей вывода западной экономики из энергетического кризиса 1973-74 годов. Это событие вошло в историю под названием саммита "Группы шести".

Спустя год к первоначальному составу присоединилась Канада.

А с 1977 года во встречах начали принимать участие представители руководства Европейского союза в лице председателя Европейской комиссии и главы Европейского совета.

Начало оформлению "Группы восьми" было положено в 1994 году на саммите в Неаполе. Его первая часть прошла в формате "семерки", а вторая - в "восьмерочном" формате с участием российского президента Бориса Ельцина в качестве равноправного партнера.

В 1998 году на саммите в Бирмингеме Россия стала полноценным членом неформального клуба сильнейших держав, а уже 2006 году в Санкт-Петербурге, состоялся первый и единственный саммит G8 в России.

1 января 2014 года председательство в "восьмерке" вновь перешло к России. Саммит планировалось проводить в июне в Сочи, но из-за событий на Украине и вокруг Крыма встреча в верхах была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия. Объединение приняло решение вернуться к формату G7.

Политическое руководство РФ неоднократно заявляло, что больше тяготеет к формату G20, так как он ближе к реалиям сегодняшней международной повестки.

***/ мФ

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