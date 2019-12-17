Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 20:12

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Одобренный во вторник сенатом США оборонный бюджет на 2020 финансовый год предусматривает выделение дополнительных $734,3 млн на меры по сдерживанию России в военной сфере.

В кратком содержании документа, опубликованном сенатом, поясняется, что эти деньги должны быть израсходованы в рамках "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" (EDI) на строительство военных объектов, на противостояние угрозам со стороны подлодок, а также - "на выполнение иных срочных приоритетных проектов, нацеленных на сдерживание РФ и на работу с партнерами и союзниками США".

Также конгрессмены упоминают о запрете на сотрудничество с РФ в военной сфере и на признание Крыма частью России.

"Инициатива по обеспечению европейской безопасности" (ERI) была разработана администрацией Барака Обамы в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины. Она предполагала увеличение военного присутствия США в Европе для поддержания безопасности в регионе.

В 2017 году "Инициатива по обеспечению европейской безопасности" была переименована в "Европейскую инициативу сдерживания" (EDI). Финансирование на реализацию инициатив ERI/EDI стало поступать в 2015 финансовом году. За это время оно увеличилось почти в семь раз. При этом, основной прирост пришелся на президентство Дональда Трампа.

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