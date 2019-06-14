Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 21:25

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Ухудшение обстановки на Ближнем Востоке - проблема не только США, а всего международного сообщества, заявил в пятницу исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

"На Ближнем Востоке - обострение международной обстановки; и это не дело только США", - сказал он возле Пентагона журналистам.

"В центре внимания у меня, у советника (по нацбезопаности Джона - ИФ) Болтона и госсекретаря (Майка - ИФ) Помпео - выстраивание международного консенсуса в отношении этой международной проблемы", - отметил он.

При этом в заявлениях Шанахана Иран не упоминался.

Как сообщалось, накануне два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США и Великобритания обвинили в нападении Иран, однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

Американские СМИ опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

1аю ар

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