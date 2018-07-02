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Мадрид. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Лопес Обрадор, который на состоявшихся в Мексике в воскресенье выборах президента страны представлял коалицию левых сил, уверенно побеждает, свидетельствуют первичные данные Национального избирательного института страны.

По его данным, за Л.Обрадора отдали голоса от 53% до 53,8% избирателей, в то время как за его ближайшего преследователя Риккардо Ананйю проголосовали немногим более 22% участников выборов. Еще два кандидата - Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон получили соответственно 16% и 5,5% голосов.

Как сообщалось, все соперники Л.Обрадора на выборах уже признали свое поражение, что делает победу кандидата от мексиканских "левых" состоявшейся.

1гк бп

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Интерфакс