Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 6:27 02.07.2018 - 06:27

Мадрид. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Лопес Обрадор, который на состоявшихся в Мексике в воскресенье выборах президента страны представлял коалицию левых сил, уверенно побеждает, свидетельствуют первичные данные Национального избирательного института страны.

По его данным, за Л.Обрадора отдали голоса от 53% до 53,8% избирателей, в то время как за его ближайшего преследователя Риккардо Ананйю проголосовали немногим более 22% участников выборов. Еще два кандидата - Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон получили соответственно 16% и 5,5% голосов.

Как сообщалось, все соперники Л.Обрадора на выборах уже признали свое поражение, что делает победу кандидата от мексиканских "левых" состоявшейся.

1гк бп

Neuer Inhalt Horizontal Line