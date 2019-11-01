Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 14:57

Брюссель. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Арестованной в Великобритании основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж может в скором времени стать жертвой недопустимого обращения с ним в заключении, говорится в заявлении специального докладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера.

"Если Соединенное Королевство немедленно не изменит линию поведения и не смягчит бесчеловечность ситуации, то продолжающийся произвол в отношении Ассанжа и злоупотребления в его адрес могут вскоре стоить ему жизни", - заявил он.

"Мы видели недвусмысленное пренебрежение правами и достоинством Ассанжа со стороны правительства Соединенного Королевства. Несмотря на экстренный медицинский характер моего запроса и всю серьезность имевших место нарушений, Соединенное Королевство не предприняло каких-либо мер по расследованию, пресечению (злоупотреблений - ИФ) и по восстановлению прав, как того требует международное законодательство", - отметил он.

Согласно его заявлению, при обследовании в мае этого года у Ассанжа были заметны "симптомы типичные для длительных психологических пыток".

Мельцер указал на необходимость перевести Ассанжа в медицинский блок при центре содержания, а также заявил, что хотя делом Ассанжа занимается "одно из самых могущественных правительств мира", его доступ к документам и юридическим услугам серьезно затруднен.

Он также рекомендовал отказаться от возможной экстрадиции Ассанжа в США и освободить его из-под стражи.

"С моей точки зрения это дело никогда не касалось вины или невиновности Ассанжа, а речь шла о том, чтобы заставить его заплатить за разглашение информации о противоправных действиях властей, включая инкриминируемые им военные преступления и коррупцию", - отметил он.

В середине октября Нильс Мельцер сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке, что Великобритания, США, Швеция и Эквадор отказались расследовать дело о применении "психологических пыток" в отношении Джулиана Ассанжа.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там около семи лет.

В начале мая суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне Верховный суд Великобритании постановил, что слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров, пройдут в феврале 2020 года. К этому моменту заключение Ассанжа в Великобритании еще не завершится.

1аю ар

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