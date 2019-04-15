Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 20:32

Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Крыша в Соборе Парижской Богоматери, охваченного пламени, обрушилась, передают в понедельник западные СМИ.

Западные СМИ отмечают, что на видеозаписях можно отчетливо разглядеть, как рушится горящая крыша.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, после чего рухнул шпиль собора.

В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные бригады предпринимают максимальные усилия с целью взять под контроль распространение огня в соборе.

1кю аю

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