Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Крыша в Соборе Парижской Богоматери, охваченного пламени, обрушилась, передают в понедельник западные СМИ.
Западные СМИ отмечают, что на видеозаписях можно отчетливо разглядеть, как рушится горящая крыша.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, после чего рухнул шпиль собора.
В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные бригады предпринимают максимальные усилия с целью взять под контроль распространение огня в соборе.
1кю аю