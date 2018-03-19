ОБСЕ указала на ограничения в работе СМИ на выборах президента РФ

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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 13:41 19.03.2018 - 13:41

Москва/Вена. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Выборы президента РФ сопровождались различными ограничениями в работе СМИ, говорится в докладе международной миссии наблюдателей за выборами ОБСЕ. "Телевидение и особенно телерадиовещательные компании, основанные государством, находящиеся в его владении или поддерживаемые им, остаются основным источником политической информации. Ограничительные законодательные меры и нормативно-правовая база подрывают свободу СМИ и провоцируют самоцензуру", - отмечается в документе. ПОСЛЕДУЕТ ***/ аю мф Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс