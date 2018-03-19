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Москва/Вена. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Выборы президента РФ сопровождались различными ограничениями в работе СМИ, говорится в докладе международной миссии наблюдателей за выборами ОБСЕ.

"Телевидение и особенно телерадиовещательные компании, основанные государством, находящиеся в его владении или поддерживаемые им, остаются основным источником политической информации. Ограничительные законодательные меры и нормативно-правовая база подрывают свободу СМИ и провоцируют самоцензуру", - отмечается в документе.

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