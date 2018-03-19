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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 14:06 19.03.2018 - 14:06

***СМИ выполнили предписания о достаточном эфирном времени для кандидатов - ОБСЕ

Москва/Вена. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Выборы президента РФ сопровождались различными ограничениями в работе СМИ, говорится в докладе международной миссии наблюдателей за выборами ОБСЕ.

"Телевидение и особенно телерадиовещательные компании, основанные государством, находящиеся в его владении или поддерживаемые им, остаются основным источником политической информации. Ограничительные законодательные меры и нормативно-правовая база подрывают свободу СМИ и провоцируют самоцензуру", - отмечается в документе.

В частности, в докладе утверждается, что, хотя действующий глава государства не принимал участие в дебатах и в других формах предвыборной кампании, однако СМИ продолжали массово освещать исполнение им официальных обязанностей, что в итоге давало значительное преимущество на выборах.

"По этой причине в большинстве СМИ избиратели не получали критических оценок взглядов (президента РФ Владимира Путина - ИФ) и его квалификации", - отмечается в докладе.

По данным ОБСЕ, в ЦИК поступил ряд жалоб, в том числе от кандидатов, по поводу работы СМИ, однако ЦИК отклонил их все, кроме одной.

В то же время в ОБСЕ отметили, что те СМИ, за которыми следила миссия по наблюдению за выборами, выполнили законодательные требования, имеющие отношение к освещению предвыборных дебатов и к предоставлению кандидатам эфирного времени.

"Надзор за СМИ - со стороны миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - показал, что СМИ исполнили законодательные требования по предоставлению зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим их, свободного эфирного времени и пространства во время официальный медиакампании", - говорится в документе.

Аю пч

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