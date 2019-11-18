Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 16:35

***Россияне пообещали пожертвовать 1 млн евро на помощь городу

Рим. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Жизнь в Венеции в понедельник возвращается к норме после нескольких серьезных наводнений, сообщает газета "Коррьера делла сера".

На улицах города жители выставили на просушивание мебель, одежда и книги, промокшие за прошлую неделю. Работники кафе в центре Венеции расставляют по местам стулья и столы, однако многие заведения до сих пор закрыты, также как и магазины.

Центр оповещения о приливах прогнозировал, что вода в Венеции в понедельник не поднимется выше 95 см, а значит, затопит не более 3% пешеходной зоны в центре города.

Ущерб от наводнения пока не подсчитали, но мэр Венеции Луиджи Бруньяро на выходных сообщал, что речь идет минимум об 1 млрд евро.

Восстановлению города после потопа готовы помочь россияне. Так, посольство Италии в Москве сообщило, что менее чем за сутки на восстановление культурного наследия Венеции состоятельные россияне пообещали выделить 1 млн евро.

С просьбой о помощи Венеции 16 ноября в своем Twitter-аккаунте выступил МИД Италии.

Официально кампания в поддержку Венеции при российском посольстве стартует во вторник, в ее рамках выступит с концертом знаменитый российский дирижер Валерий Гергиев.

Самый значительный подъем воды за время этого затопления в Венеции был зафиксирован во вторник, 12 ноября, когда уровень воды поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда ее уровень достиг отметки в 194 см.

С 12 ноября в зданиях в Венеции не работают многие розетки, а также лифты, в кафе и магазинах сломались компьютеры и терминалы для приема оплаты. Кроме того, вышли из строя автоматы для валидации билетов на речные трамваи.

От наводнения пострадали исторические здания. В частности, во вторник затопило крипту собора Святого Марка.

Высоко вода в городе поднималась и в воскресенье, тогда ее уровень превысил норму на 150 см.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.

Самая низкая точка Венеции - знаменитая центральная площадь Сан-Марко, ее заливает водой чаще всего. При уровне воды в 140 см затапливает более 50% исторического центра города.

Итальянское правительство в минувший четверг ввело режим чрезвычайного положения в Венеции из-за небывалого наводнения. Власти пока не оценили ущерб, нанесенный городу. Венеции уже выделили 20 млн евро для устранения последствий наводнения.

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