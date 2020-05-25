Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 11:56

Мадрид. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Обстановка с коронавирусом в странах Латинской Америки остается тяжелой, передают в понедельник западные СМИ.

По состоянию на вечер воскресенья, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна насчитывалось более 40 тыс. умерших от последствий заражения.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Бразилии, которая остается на втором месте в списке стран после США с самым высоким числом выявленных заражений коронавирусом среди граждан. К понедельнику число заразившихся в Бразилии возросло до отметки в 365 тыс. человек.

За сутки число зараженных выросло минимум на 15,8 тыс. человек. Скончались в общей сложности более 22,6 тыс. бразильцев. Однако, в то же время, выздоровели в Бразилии почти 150 тыс. человек.

Несмотря на ухудшающуюся с каждым днем обстановку президент Бразилии Жаир Болсонару в воскресенье пришел на митинг своих сторонников, которые собрались у президентского дворца в столице страны. Он снял с себя маску, обнимался с людьми и жал им руки, и даже поднял на руки ребенка.

По уровню смертности за Бразилией следуют Мексика и Перу, где по 7,3 тыс. и 3,4 тыс. умерших с коронавирусом, соответственно. Всего в Мексике выявлено 68,6 тыс. заразившихся коронавирусом, а в Перу - 119,9 тыс. человек.

Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор заявил, что сейчас страна переживает самое тяжелое время пандемии. Он также предупредил, что в 2020 году экономический кризис приведет к потере около 1 млн рабочих мест.

В Перу режим изоляции продлили до 30 июня, в Аргентине, где заражение зарегистрировали у 12 тыс. человек, а скончались 452 человека, до 7 июня.

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