Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 19:10

Брюссель. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини потребовала немедленно прекратить обстрелы Израиля со стороны палестинских боевиков сектора Газа.

"Эти нападения вызывают невыразимые страдания израильтян и служат только делу бесконечного насилия и бесконечного конфликта", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

Ф.Могерини подчеркнула приверженность ЕС безопасности Израиля и выразила от имени Евросоюза соболезнования семьям всех погибших и израильскому народу и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

По ее словам, новая эскалация рискует повернуть вспять работу по облегчению положения людей в Газе. Они уже платят высокую цену со многими жертвами, по которым в ЕС также скорбят, добавила она.

"И это еще больше ставит под угрозу перспективу долгосрочных решений, которые потребуют возвращения Палестинской администрации в Газу, надежных гарантий безопасности для Израиля и снятия ограничений на доступ и передвижение", - отмечается в коммюнике.

"Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке усилий Египта и ООН по ослаблению напряженности в Газе и ожидает, что стороны будут сотрудничать с ними, чтобы восстановить спокойствие. Вместе с международным сообществом мы будем продолжать работать над тем, чтобы помочь всем, кто страдает от этого конфликта, и сотрудничать с теми, кто служит делу мира", - заявила Ф.Могерини.

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