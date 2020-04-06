Дубай. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Не менее пяти снарядов выпущены в понедельник по нефтяному месторождению близ города Басры на юге Ирака, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его данным, речь идет о месторождении, которым управляет американская компания.

Жертв удалось избежать.

Ответственность за обстрел пока никто на себя не взял.

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