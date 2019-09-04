Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 12:04

Стамбул. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Турции находятся на раннем этапе обсуждения с Россией возможности приобретения истребителей Су-35 и Су-57, заявил начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По сообщению агентства Bloomberg, он сказал, что Турция - "на очень ранней стадии" обсуждения таких вариантов.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35. Су-35 и Су-57 были показаны Эрдогану на прошлой неделе на авиасалоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском.

Однако уже в сентябре глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в данный момент Турция и Россия не обсуждают покупку Су-35 и Су-57.

Ранее в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке российского истребителя пятого поколения Су-57, но соответствующие консультации уже начались.

"По Су-57 пока заявок нет, и в этой связи говорить о каких-то контрактных переговорах пока преждевременно", - сказал он журналистам.

Вместе с тем Шугаев отметил, что "консультации начались и по Су-35 и, как дальнейшая тема, по Су-57".

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

1эф др

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