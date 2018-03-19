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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 10:41 19.03.2018 - 10:41

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Важно, чтобы страны-члены Европейского союза оставались едиными и продемонстрировали солидарность с Великобританией в принятии дальнейших ответных мер в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, считает глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

"Нам крайне важно оставаться едиными и продемонстрировать солидарность с Соединенным Королевством", - заявила она в преддверии заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Я думаю, что сегодняшние переговоры послужат хорошей основой для последующих действий", - добавила М.Вальстрем, комментируя расследование инцидента со С.Скрипалем.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов. Москва отвергает все обвинения.

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