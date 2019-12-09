Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 12:16

Берлин. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - "Формула Штайнмайера" будет обсуждаться на саммите "нормандской четверки" в Париже, сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Это будет частью переговоров в Париже", - сказала она. По ее словам, речь пойдет о том, возможно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

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