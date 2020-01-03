Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 16:35

Нью-Йорк (ООН). 3 декабря. ИНТЕРФАКС - В Совет Безопасности не поступало запросов на обсуждение ситуации вокруг гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постпред Вьетнама при ООН, председательствующий в СБ в январе, Данг Дин Куи.

"Мы пока не получили таких запросов. Сегодня утром мы проводим встречу по Сирии. Я не знаю, будут ли поднимать члены СБ какие-либо другие вопросы", - сказал он журналистам в ООН.

В пятницу утром по времени Нью-Йорка Совбез ООН обсудит ситуацию в сирийском Идлибе. Заседание было созвано по требованию Франции и Великобритании.

Ранее в пятницу сообщалось, что генерал-майор Касем Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана, и Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего иракскими Народными мобилизационными силами (НМС, шиитское ополчение - ИФ), были убиты в результате авиаударов США в Багдаде.

МИД РФ опубликовал комментарий в связи с гибелью иранского генерала Сулеймани.

"С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности", - отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - заявляет МИД России.

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