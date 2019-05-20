Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Студенты, прошедшие стажировки по финансируемой Евросоюзом программе университетских обменов "Эразмус-плюс" (Erasmus +), более успешны в личной и профессиональной жизни, лучше подготовлены к работе в цифровую эпоху и требованиям современного рынка труда, чем те, которые не учились за границей.

К таким выводам пришла Еврокомиссия на основе опубликованных в понедельник результатов двух исследований, в ходе которых опрошены 77 тыс. бывших студентов и более 500 вузов и корпораций.

Так, 80% бывших студентов заявили, что трудоустроились в течение трех месяцев после окончания учебы. Кроме того, 72% опрошенных выразили уверенность в том, что опыт от стажировок за рубежом помог им получить первую работу. Девять из десяти выпускников "Эразмус-плюс" говорят, что используют навыки и опыт, приобретенные за рубежом, в своей повседневной работе.

Более 90% прошедших обучение по "Эразмус-плюс" считают, что программа помогла им работать в современной многонациональной среде и сотрудничать с людьми разных культур. Они ощущают свою европейскую идентичность, легче делают международную карьеру и почти в два раза чаще устраиваются работать за границей. Студенты, которые приезжают из Восточной Европы, более всего идентифицируют себя с ЕС, отмечает Еврокомиссия.

Более 80% преподавателей и научных работников сообщили, что опыт, полученный за рубежом во время стажировок, привел к разработке инновационных учебных программ.

В период с 2014 по 2018 год более 2 млн студентов и сотрудников высших учебных заведений прошли обучение, стажировку или преподавательскую практику за рубежом в рамках программы "Эразмус-плюс". За это время почти тысяча стратегических партнерств между вузами и 93 альянса между университетами и предприятиями получили финансирование ЕС, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

1мн эф

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