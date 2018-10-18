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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 12:46 18.10.2018 - 12:46

Стамбул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что результаты расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи вскоре станут известны общественности, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.

По словам А.Гюля, турецкие следователи ведут "тщательное и успешное" расследование, "результаты которого вскоре станут известны".

При этом турецкий министр отметил, что после обнародования результатов "будет сделано то, что требуется в соответствии с нормами международного права".

Обозреватель американской газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В Турции подозревают, что журналиста, неоднократно критиковавшего саудовскую королевскую династию, могли пытать и убить на территории генконсульства.

В Эр-Рияде опровергают причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.

1тэ ар

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