Общественность в скором времени узнает о результатах расследования исчезновения саудовского журналиста, заявляют в Анкаре
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Стамбул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что результаты расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи вскоре станут известны общественности, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.
По словам А.Гюля, турецкие следователи ведут "тщательное и успешное" расследование, "результаты которого вскоре станут известны".
При этом турецкий министр отметил, что после обнародования результатов "будет сделано то, что требуется в соответствии с нормами международного права".
Обозреватель американской газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В Турции подозревают, что журналиста, неоднократно критиковавшего саудовскую королевскую династию, могли пытать и убить на территории генконсульства.
В Эр-Рияде опровергают причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.
1тэ ар
Интерфакс