Берлин. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Возможность объединения стала подарком, который Европа сделала Германии после разрушительной войны, полагает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Немецкое единство было подарком Европы Германии в конце столетия, в котором немцы принесли на континент невероятные страдания", - сказано в статье Мааса, опубликованной на сайте МИД ФРГ.
По его словам, немцы благодарны жителям ГДР за то, что они вышли на улицы и выступили за свободу и демократию, благодарны Венгрии, тем, кто вышел на улицы в Тимишоаре во время Румынской революции.
"Мы благодарны нашим друзьям и партнерам на западе, но и политике гласности и перестройки Горбачева, которая проложила дорогу к объединению", - заявил министр.
9 ноября 1989 года исполняется 30 лет со дня падения Берлинской стены.
1тф пч