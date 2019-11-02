Этот контент был опубликован 2 ноября 2019 г. 15:44

Берлин. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Возможность объединения стала подарком, который Европа сделала Германии после разрушительной войны, полагает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Немецкое единство было подарком Европы Германии в конце столетия, в котором немцы принесли на континент невероятные страдания", - сказано в статье Мааса, опубликованной на сайте МИД ФРГ.

По его словам, немцы благодарны жителям ГДР за то, что они вышли на улицы и выступили за свободу и демократию, благодарны Венгрии, тем, кто вышел на улицы в Тимишоаре во время Румынской революции.

"Мы благодарны нашим друзьям и партнерам на западе, но и политике гласности и перестройки Горбачева, которая проложила дорогу к объединению", - заявил министр.

9 ноября 1989 года исполняется 30 лет со дня падения Берлинской стены.

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