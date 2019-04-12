Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 10:33

Пекин. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в марте 2019 года увеличился в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,69 трлн юаней ($251,6 млрд), свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

Месяцем ранее показатель составил 885,8 млрд юаней.

Эксперты в среднем ожидали менее выраженного увеличения кредитования, до 1,25 трлн юаней.

Денежная масса М0 (находящиеся в обращении наличные денежные средства) увеличилась на 3,1% в годовом выражении, до 7,49 трлн юаней.

Объем денежной массы M1 (совокупность наличных денег в обращении и вкладов до востребования) подскочил на 4,6% в годовом выражении и составлял на конец марта 54,76 трлн юаней.

Самый широкий показатель - агрегат денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) - увеличился на 8,6% и достиг 188,94 трлн юаней.

Служба финансово-экономической информации

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