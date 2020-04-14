Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 4:56

Пекин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В первом квартале текущего года внешнеторговый оборот Китая по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 6,4%, составив 6,57 трлн юаней ($937 млрд), сообщило во вторник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

При этом экспорт достиг 3,33 трлн юаней ($475 млрд), сократившись на 11,4%, импорт - 3,24 трлн ($458 млрд), что на 0,7% меньше в годовом исчислении.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса снизилось по сравнению с первым кварталом прошлого года на 80,6%, информировало ГТУ.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!