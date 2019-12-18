Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Объем долга стран с развивающейся экономикой в 2018 году достиг рекордных $55 трлн, сообщается в отчете Всемирного банка (ВБ).

Подъем был отмечен по итогам восьмого года подряд, при этом в прошлом году он был самым значительным, быстрым и всеобъемлющим почти за полвека, свидетельствуют результаты исследования. ВБ призывает политиков действовать незамедлительно для усиления экономик своих стран, чтобы сделать их менее уязвимыми к финансовым потрясениям.

Показатель отношения долга к ВВП в развивающихся государствах с 2010 года подскочил на 54 процентных пункта и достиг 168%. В среднем это соотношение возрастало примерно на 7 п.п. в год - почти втрое быстрее, чем это происходило во время долгового кризиса в Латинской Америке в 1970-х годах. Более того, это увеличение было исключительно широкомасштабным: вырос как государственный, так и частный долг, и повышение наблюдалось практически во всех регионах мира.

"Размер, скорость и широта последней волны роста долга должны обеспокоить всех нас, - сказал президент группы ВБ Дэвид Малпасс. - Это подчеркивает, почему управление долгом и прозрачность должны быть первоочередными задачами для политиков, чтобы они могли увеличить экономический рост и инвестиции". Кроме того, они должны быть уверены, что привлеченные средства способствуют улучшению жизни населения, полагает он.

Нынешняя ситуация с исторически низкими процентными ставками во многих странах мира снижает риск кризиса в настоящее время, отмечается в сообщении банка. Но с 1970 года около половины из 521 эпизодов быстрого роста задолженности в развивающихся странах сопровождались финансовыми кризисами, которые значительно ослабили доходы и инвестиции в расчете на душу населения.

В исследовании ВБ провел анализ четырех самых значительных случаев накопления долга, которые произошли более чем в 100 государствах с 1970 года.

Отмечается, что последняя волна отличается от трех предыдущих, поскольку она включает одновременное наращивание как государственного, так и частного долга, а также новые типы кредиторов и не ограничивается одним-двумя регионами.

Служба финансово-экономической информации

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