Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 6:11

(расширенная версия)

Пекин. 14 января. ИНТЕРФАКС - По итогам 2019 года объем китайско-американской торговли составил $541,22 млрд, сократившись в годовом исчислении на 14,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник.

При этом китайский экспорт снизился за этот период на 12,5%, составив $418,5 млрд, в то время как импорт американской продукции уменьшился на 20,9% до $122,7 млрд.

Падение товарооборота стало следствием торговой войны между двумя странами, отмечают наблюдатели.

В то же время заместитель начальника ГТУ Цзоу Чжиу заявил во вторник на брифинге: "Мы считаем, что предстоящее подписание первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем будет иметь положительное значение не только для Китая, но и для США, а также для всего мира, как для торговли, так и для будущих экономических ожиданий".

Он отметил, что предусмотренное первой фазой соглашения значительное увеличение импорта Китаем американских товаров не отразится на торговле КНР с другими странами с учетом размеров китайского рынка и диверсифицированного характера внешний торговли.

Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила во вторник газета South China Morning Post.

Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Подписание первой фазы соглашения ожидается на текущей неделе.

1гк бм де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!