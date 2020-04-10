Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 11:46

Пекин. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Объем нового банковского кредитования в Китае в марте 2020 года вырос более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим месяцем благодаря действиям властей страны, а также Народного банка КНР (НБК), по поддержке экономики в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Согласно данным НБК, показатель нового банковского кредитования в национальной валюте подскочил до 2,85 трлн юаней ($405 млрд), что является максимумом для марта с начала отслеживания этих данных в 1992 году. В феврале этот показатель составил 905,7 млрд юаней.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост объема нового банковского кредитования в марте до 1,8 трлн юаней, свидетельствуют данные Trading Economics.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в марте подскочил до рекордных 5,15 трлн юаней ($732 млрд) по сравнению с 860 млрд юаней месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 3,14 трлн юаней.

Самый широкий показатель денежной массы - M2 (наличные деньги и все вклады) - в марте подскочил на 10,1% - максимальными темпами за три года - и достиг 208,1 трлн юаней на конец месяца.

Китайские промышленные предприятия в основном возобновили производство в марте после приостановки мощностей из-за карантина, введенного с целью ограничения распространения коронавируса. В то же время возврат к работе сферы услуг идет медленнее.

НБК принял ряд мер для поддержки экономики в условиях кризиса, понизив ключевые процентные ставки и выделив бизнесу дешевое финансирование.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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