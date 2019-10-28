Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 16:20

Париж. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в первом полугодии 2019 года упали на 20% относительно того же периода прошлого года - до $572 млрд, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В том числе в первом квартале снижение составило 5%, до $361 млрд, во втором квартале - 42%, до $210 млрд.

Такая динамика была обусловлена в основном снижением инвестиций в экономику Нидерландов, США и Великобритании, а также оттоком из Бельгии и Ирландии.

Приток FDI из КНР в Штаты упал с пикового значения в $16 млрд во втором полугодии 2016 года до менее $1,2 млрд, поскольку китайские компании снижали инвестиции и продавали активы. Это, вероятно, отражает неопределенность в торговле и будущих экономических отношениях между двумя государствами, отмечается в сообщении ОЭСР.

Приток инвестиций в страны ОСЭР в январе-июне рухнул на 43%, в государства G20 - на 8%. При этом показатель в странах "двадцатки", которые не входят в ОЭСР, повысился на 21%, в том числе за счет России. В Европейском союзе FDI упали на 62%.

Основными источниками ПИИ в первом полугодии являлись Япония ($137 млрд), США ($69 млрд), Германия ($67 млрд), Великобритания ($56 млрд) и Китай ($47 млрд).

Основными получателями инвестиций стали США ($151 млрд), Китай ($82 млрд), Франция ($33 млрд), Бразилия ($28 млрд) и Индия ($27 млрд).

Объем ПИИ в Россию в первом квартале составил $9,814 млрд (за тот же период годом ранее - почти $7,968 млрд), во втором квартале - $6,586 млрд ($6,565 млрд). Между тем российские инвестиции за рубежом сократились соответственно до $8,588 млрд с $13,575 млрд и до $5,643 млрд с $9,066 млрд.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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