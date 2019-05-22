Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 17:23

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Объем мировых продаж продукции из заменителей мяса может достичь $140 млрд в течение десяти лет и составить 10% от общего объема рынка мяса в размере $1,4 трлн, подсчитал инвестбанк Barclays.

Как ожидается, доля продуктов из заменителей мяса, которая сейчас составляет менее 1%, будет расти, несмотря на стабильное увеличение потребления мясных изделий.

"Хотя сегодня мы видим неотъемлемые препятствия для замены ряда любимых потребителями мясных продуктов, те результаты, которых удалось достичь с точки зрения производства фарша, колбас и бургеров из искусственного мяса, вызвали положительную реакцию у потребителей, что должно стать хорошим сигналом для сегмента продуктов из заменителей мяса", - говорится в докладе Barclays.

В то время как крупные продовольственные компании, включая Tyson, Nestle и Maple Foods, пока лишь выходят на рынок искусственного мяса, другие корпорации уже расширяют сотрудничество с технологическими стартапами, которые делают успехи в развитии производства продуктов из заменителей мяса.

Банк приводит в пример американскую сельскохозяйственную и продовольственную компанию Cargill, в 2017 году инвестировавшую средства в стартап Memphis Meats, который стоял у истоков производства искусственного мяса.

Несмотря на то, что популярность искусственного мяса растет из-за беспокойства о сохранении окружающей среды, обращении с животными и здоровье, риски для этого сегмента рынка все же остаются, отмечается в докладе. Продукты из заменителей мяса могут оказаться не такими полезными, как заявляют их производители, из-за веществ, которые добавляются для улучшения их вкуса.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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