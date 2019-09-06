Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 12:09

Лондон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Объявивший об отставке младший министр университетов и науки Джо Джонсон, приходящийся братом премьеру Великобритании Борису Джонсону, надеется на то, что его правительство добьется успеха.

"Я желаю ему всего наилучшего. Я хочу, чтобы это правительство преуспело в том, что оно делает", - сказал Джо Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Он отметил, что поддерживает "прекрасную программу действий правительства по внутренним делам".

Накануне Джо Джонсон объявил о намерении уйти в отставку из-за политических разногласий с братом.

"В последние недели я разрывался между верностью семье и национальными интересами. Это неразрешимые противоречия. Настало время кому-нибудь другому занять мои места на постах члена парламента и министра", - написал он в "Твиттере".

Джо Джонсон был избран в Палату общин от округа Орпингтон в 2010 году. Также он работал инвестиционным банкиром и журналистом, специализировавшимся на финансах. При Терезе Мэй на посту премьера он также занимал посты младшего министра транспорта и младшего министра по делам Лондона.

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