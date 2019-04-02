Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 16:28

Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Официальные итоги местных выборов в Турции будут известны лишь через неделю ввиду возражений правящей "Партии справедливости и развития", пишет во вторник британская газета The Guardian.

"Официальные результаты местных выборов, судя по всему, нанесли удар по власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и будут известны на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что партия Р.Эрдогана планирует оспорить результаты местных выборов в Стамбуле.

В воскресение в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Избиратели проголосовали за кандидатов на посты градоначальников, руководителей муниципалитетов, районных и сельских органов власти.

Накануне выборов наблюдатели отмечали, что их результаты могут стать своеобразной проверкой для правящей "Партии справедливости и развития", которая может проиграть выборы в Анкаре и Стамбуле на фоне возникших в экономике Турции проблем: рецессии, росте безработицы и двузначной инфляции.

Однако президент Турции Р.Эрдоган заявил, что руководимая им партия одержала победу на местных выборах и "остается партией номер один" в 15-й раз с прихода к власти в 2002 году, победив на выборах в 24 провинциях и 15 крупных городах.

В то же время, он признал, что его партия проиграла оппозиции в Анкаре, Измире и, вероятно, в Стамбуле, как и прогнозировали наблюдатели.

1тэ ар

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