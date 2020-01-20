Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 0:03

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - США приветствуют решение Колумбии, Гондураса и Гватемалы признать шиитское движение "Хезболла" террористической организацией.

"Мы приветствуем заявления Колумбии, Гондураса и Гватемалы об объявлении поддерживаемого Ираном движения "Хезболла" террористической организацией. Эта и другие транснациональные террористические группировки продолжают активно действовать в регионе. США продолжают мобилизовывать международную поддержку для противодействия этим угрозам", - написал госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере во вторник.

"Хезболла" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Признана террористической организацией в США, Канаде, Израиле, Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании.

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