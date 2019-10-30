Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 18:05

*** София отказала в визе кандидату на пост военного атташе

Брюссель. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Российский дипломат, объявленный "персона нон-грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже, в среду покинул страну вместе с семьей, передает Болгарское национальное телевидение.

При этом, отмечает телевидение, ввиду отрицательного заключения одной из инстанций, с которой согласуется выдача долгосрочных дипломатических виз, также отказано в выдаче визы российскому гражданину, который в настоящее время находится в России, но который должен был занять пост "атташе по вопросам обороны" в российском посольстве в Софии.

Ранее на этой неделе стало известно, что прокуратура Болгарии открыла расследование по факту сбора иностранным гражданином информации, составляющей государственную тайну.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии в свою очередь сообщило, что этот человек работал в посольстве РФ в Софии и обладал дипломатическим статусом.

По данным болгарской прессы, речь идет о первом секретаре российского посольства в Болгарии.

Посол РФ в Софии был приглашен в МИД Болгарии 25 октября, где ему была передана информация Государственного агентства национальной безопасности. При этом министерство обратилось к России с требованием отозвать этого представителя посольства до конца понедельника.

В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2018 года гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность и проводил регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе и теми, кто имел доступ к секретной информации, касавшейся Болгарии, ЕС и НАТО.

Посольство РФ в Болгарии воздержалось от комментариев в связи с появившейся информацией о высылке российского дипломата из этой страны.

1ар ан

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