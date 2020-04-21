Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 7:34

Гонконг. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Во Всемирной организации здравоохранения пока считают невозможным говорить о причине появления и месте начала распространения коронавирусв COVID-19.

"Заключения пока не сделаны", - сообщил на видеоконференции во вторник директор ВОЗ по западному Тихоокеанскому региону Такэси Касаи.

По его словам, "некоторые свидетельства указывают на животное происхождение вируса".

Ранее сообщилось, что впервые коронавирус COVID-19 был выявлен на рынке в китайском городе Ухане, позже в США заявили, что американская разведка выясняет, не имеет ли "уханьский" вирус лабораторное происхождение.

1ар ав

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