Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио.

Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари.

На месте происшествия побывал президент страны Эмманюэль Макрон.

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