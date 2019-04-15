Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио.
Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари.
На месте происшествия побывал президент страны Эмманюэль Макрон.
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