Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 11:46

Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Ограбление музейной сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене мог организовать один из берлинских преступных кланов, сообщает во вторник телеканал РТЛ.

Со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах телеканал сообщает, что помимо полиции Дрездена расследованием занялась уголовная полиция Берлина, поскольку в организации преступления могли быть задействованы представители столичного криминального мира.

Ограбление музея произошло в ночь на понедельник. Ранее полиция Дрездена опубликовала снимки похищенных из музея бриллиантов 18 века и видеозапись похищения, снятую музейной камерой наблюдения. В частности, опубликованы фотографии элементов трех гарнитуров, инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений.

Грабители смогли проникнуть в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи Дрездена. Они подожгли трансформатор под землей и обесточили сразу несколько музеев, после этого через зарешеченное угловое окно они проникли в сокровищницу. Вся "операция" длилась всего несколько минут.

Ведется расследование и поиск преступников, полиция Дрездена просит граждан сообщать всю возможную информацию, которая может помочь в поиске грабителей.

1тф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!