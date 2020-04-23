Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 10:05

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Австралия из предосторожности ввиду пандемии COVID-19 сохранит запрет на международные поездки еще по меньшей мере на три или четыре месяца, сообщил в четверг журналистам глава правительственного медицинского управления Брендан Мэрфи.

"Мы только что рекомендовали национальному кабинету (министров) сохранить жесткий запрет на выезд австралийцев с территории страны, а также на въезд в страну тем, кто не является гражданами Австралии", - сказал он, отметив, что эта мера может действовать еще три-четыре месяцев.

Мэрфи отметил, что "нынешняя международная ситуация такова, что любая мера, направленная на ослабление пограничного режима, несет в себе серьезный риск".

По его словам, что первой страной, для жителей которой Австралия откроет границы, может стать Новая Зеландия, где жесткие действия властей привели к значительному результату.

Австралия постепенно начинает ослаблять меры, принятые с целью сдерживания распространения коронавируса: в некоторых штатах возобновляют работу учебные заведения, со следующей недели частично откроются популярные пляжи, однако режим социального дистанцирования предположительно будет действовать еще на протяжении года.

В Австралии диагностировано 6649 случаев заражения COVID-19, 74 пациента скончались, 4761 человек полностью вылечился.

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