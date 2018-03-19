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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 14:31 19.03.2018 - 14:31

Москва/Вена. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Ограничения в регистрации кандидатов, неравные условия в ходе предвыборной кампании и давление на критиков действующей власти снизили степень состязательности на выборах президента России, заявляют в миссии наблюдателей ОБСЕ.

"Ограничения в регистрации кандидатов... привели к отсутствию настоящей конкуренции", - сказал на пресс-конференции в Москве глава группы краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в РФ Михаэль Георг Линк.

По его словам, отмечалось также "давление на критиков" власти, кандидатам также не были предоставлены равные условия в ходе избирательной кампании.

"Выбор без реальной конкуренции, как мы наблюдали здесь, это не настоящий выбор", - подчеркнул он.

1нс бп

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