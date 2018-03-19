Ограничения в регистрации кандидатов повлияли на конкуренцию на выборах президента РФ - ОБСЕ
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Москва/Вена. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Ограничения в регистрации кандидатов, неравные условия в ходе предвыборной кампании и давление на критиков действующей власти снизили степень состязательности на выборах президента России, заявляют в миссии наблюдателей ОБСЕ.
"Ограничения в регистрации кандидатов... привели к отсутствию настоящей конкуренции", - сказал на пресс-конференции в Москве глава группы краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в РФ Михаэль Георг Линк.
По его словам, отмечалось также "давление на критиков" власти, кандидатам также не были предоставлены равные условия в ходе избирательной кампании.
"Выбор без реальной конкуренции, как мы наблюдали здесь, это не настоящий выбор", - подчеркнул он.
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Интерфакс