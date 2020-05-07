Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 13:54

Брюссель. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Сбор метеорологических данных, позволяющий ученым, в том числе, предсказывать возникновение природных бедствий, пострадал из-за негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на интенсивность воздушных перевозок, заявили во Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО).

Западные СМИ отмечают со ссылкой на ВМО, что объем данных, собираемых с самолетов, в ходе нынешнего эпидемиологического кризиса упал на 75 - 80%, причем в южном полушарии речь идет о сокращении на 90%.

СМИ напоминают, что метеорологическая программа ВМО занимается сбором информации при помощи сенсоров, установленных на коммерческих авиарейсах и замеряющих, к примеру, температуру воздуха и скорость ветра. В день таким образом можно получить более 800 тыс. высококачественных измерений. Однако перекрытие границ и ограничения на воздушное движение, введенные из-за коронавируса, оказали негативное влияние на эти процессы.

"По мере приближения к сезону атлантических штормов, пандемия COVID-19 представляет дополнительный вызов", - заявил глава ВМО Петтера Таалас, упомянув также недавний тихоокеанский циклон "Гарольд".

"(Тенденция - ИФ) с влиянием климатических изменений и растущим количеством стихийных бедствий, вызванных атмосферными условиями, продолжается", - добавил он.

СМИ отмечают, что также проблемы возникли с работой наземных станций слежения, особенно в Африке, в некоторых районах Центральной и Южной Америки, где системы многих станций управляются вручную.

В то же время ВМО указали, что глобальная система метеорологических наблюдений, в которой применяются спутники и наземные службы, частично или полностью автоматизирована, поэтому она может продолжать работать без серьезных сбоев в течение последующих нескольких недель.

Однако, предупредили в ВМО, если пандемия коронавируса затянется, то "нехватка ремонта, технического обслуживания и снабжения, недостаток перестановки оборудования станет предметом для растущей тревоги".

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