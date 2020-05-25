Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 0:54

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Белый дом опубликовал поправку к распоряжению о приостановке въезда в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних 14 дней.

В указе, опубликованном администрацией президента США Дональда Трампа, уточняется, что ограничения вступают в силу на два дня раньше запланированной даты - вместо 28 мая, 26 мая в 23:59.

Ранее сообщалось, что Трамп ограничивает въезд в страну иностранных граждан, выезжающих из Бразилии, поскольку в латиноамериканской стране наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом.

"Это делается для того, чтобы иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений в нашей стране. Данные ограничения не распространяются на торговые потоки между Соединенными Штатами и Бразилией", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

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