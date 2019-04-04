Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 19:55

Мадрид. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, говорится в заявлении администрации штата Сан-Паулу.

Перестрелка произошла, когда отряд военной полиции из 25 человек попытался задержать группу вооруженных грабителей, совершивших налеты на два банка.

В ходе спецоперации задержан один подозреваемый. Поиски других подозреваемых продолжаются, отмечается в сообщении.

Точное число грабителей неизвестно.

Во время обыска на месте происшествия были обнаружены семь винтовок, четыре пистолета, бронежилеты и взрывчатка.

Отмечается, что группа грабителей организовали налеты сразу на два банка, находящихся на одной улице.

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