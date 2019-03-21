Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 11:16

*** Это может указывать на подготовку визита Ким Чен Ына

Пекин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - В Москве с визитом находится один из ближайших помощников лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чхан Сон, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванные источники.

В сообщении указывается, что Ким Чхан Сон, являющийся фактическим главой администрации Ким Чен Ына, прибыл в российскую столицу еще во вторник из Пекина. В настоящее время его визит в РФ продолжается.

"Ренхап" отмечает, что эта поездка может указывать на подготовку визита Ким Чен Ына в РФ.

"Этот визит указывает на то, что Пхеньян, возможно, готовится к проведению первого визита Кима в Россию с момента прихода к власти, так как данное официальное лицо (Ким Чхан Сон - ИФ) отвечает за подготовку логистики перед зарубежным поездками лидера своей страны", - передает агентство.

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