Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 11:29

*** Это может указывать на подготовку визита Ким Чен Ына

Пекин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - В Москве с визитом находится один из ближайших помощников лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чхан Сон, сообщает в четверг южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванные источники.

"Ренхап" отмечает, что эта поездка может указывать на подготовку визита Ким Чен Ына в РФ.

"Этот визит указывает на то, что Пхеньян, возможно, готовится к проведению первого визита Кима в Россию с момента прихода к власти, так как данное официальное лицо (Ким Чхан Сон - ИФ) отвечает за подготовку логистики перед зарубежным поездками лидера своей страны", - передает агентство.

В сообщении также указывается, что Ким Чхан Сон, являющийся фактическим главой администрации Ким Чен Ына, прибыл из Пекина в Москву еще во вторник. В настоящее время его визит в РФ продолжается.

Ранее Ким Чхан Сон посещал Сингапур и Ханой в преддверии проведения в этих городах саммитов руководителей КНДР и США.

Южнокорейские СМИ подчеркивают, что после не принесшего результатов саммита Ким Чены Ына и Дональда Трампа в Ханое Пхеньян активизировал контакты с РФ - "три высокопоставленных представителя КНДР в этом месяце посетили Москву".

Ранее в четверг южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на бывшего сотрудника американской разведки сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын стремится посетить Россию после неудачной встречи с Д.Трампом.

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