Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 15:27

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Один из ключевых сотрудников спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего "российское расследование" в США, в скором времени намерен оставить работу в министерстве юстиции США, сообщает в четверг радиостанция NPR со ссылкой на источники.

По данным источников, Эндрю Вайсман, которого называют "архитектором дела" против бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта, намерен покинуть команду спецпрокурора, чтобы стать преподавателем в частном Нью-Йоркском университете и заниматься общественными проектами.

"Решение покинуть команду может сигнализировать о том, что Мюллер и его сотрудники практически закончили свою работу", - цитирует NPR источник.

Два суда в США приговорили П.Манафорта в общей сложности к 7,5 годам лишения свободы, признав его виновным по итогам разбирательств, вытекших из "российского расследования", хотя и не связанных с темой контактов с россиянами.

NPR отмечает, что уже несколько видных членов команды Р.Мюллера покинули ее.

Спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Американские СМИ ранее сообщали, что это расследование подходит к концу.

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