Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 8:29

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что один из террористов-смертников, устроивших взрывы в минувшее воскресенье, учился в Великобритании, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

"Мы уверены, что один из террористов-смертников учился в Великобритании, а затем - в аспирантуре в Австралии до того, как обустроиться на Шри-Ланке", - сказал Р.Виджевардена на пресс-конференции.

При этом министр подчеркнул, что все террористы были хорошо образованы и относились к среднему классу.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

1тэ ар

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