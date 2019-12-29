Этот контент был опубликован 29 декабря 2019 г. 11:20

Кабул. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Один из ключевых командиров движения "Талибан" (запрещено в России) мулла Рахмудин убит в ходе авиаудара правительственных сил в провинции Кундуз, сообщил в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.

"Военно-воздушные силы Афганистана утром в воскресенье нанесли авиаудары по скоплению боевиков на территории уезда Ханабад провинции Кундуз, в результате погибли ключевой командир движения "Талибан" мулла Рахмудин и еще 13 террористов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе этих авиаударов также было уничтожено несколько укрытий и бункеров талибов.

бп

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