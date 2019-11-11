Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 12:32

Лондон/Стамбул. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Один из основателей неправительственной организации "Белые каски", британец Джеймс Ле Мезюрье, обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле, пишет в понедельник газета The Independent со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что пока не ясно, что именно стало причиной его смерти. По неподтвержденным данным, он упал с балкона своей квартиры в Стамбуле.

Турецкая газета "Сёзджю" со своей стороны также информирует о смерти отставного британского армейского офицера Ле Мезюрье.

"Белые каски" - неправительственная организация, действующая в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы. С сирийскими властями она не сотрудничает.

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