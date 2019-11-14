Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 18:32

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик, один из первых афроамериканских губернаторов США, присоединился в четверг к предвыборной борьбе за пост президента, сообщили в четверг американские СМИ.

"Вы не можете знать, можете ли вы пробиться, пока вы не пойдете и не попробуйте", - заявил Патрик.

По данным СМИ, Патрик поддерживает повышение налогов для "самых преуспевающих и самых удачливых", подчеркивая, что это сыграет роль в построении Америки.

63-летний Деваль Патрик объявил о заявке на участие в президентских выборах в видеоролике, размещенном на его веб-сайте. В нем он в частности подчеркнул восхищение "богатством идей и опыта" претендентов от Демократической партии.

Он стал восемнадцатым демократом, претендующим на выдвижение в кандидаты на пост президента.

Ожидается, что Патрик посетит Нью-Гемпшир, где в феврале пройдут предварительные выборы.

Он также сосредоточится на Южной Каролине, штате досрочного голосования со значительным афроамериканским электоратом.

Патрик является близким союзником бывшего президента США Барака Обамы.

Он пробыл на посту губернатора Массачусетса два срока - с 2007 по 2015 год.

В прошлом году он заявил, что больше не будет баллотироваться на пост губернатора.

В настоящее время в гонке на пост президента участвует 21 кандидат - 18 демократов и трое республиканцев.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!