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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 14:50 18.09.2018 - 14:50

Берлин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Один из подозреваемых в убийстве в Хемнице, 22-летний Юсиф А. будет отпущен на свободу, сообщает во вторник телеканал "НДР" и газета "Зюддойче цайтунг" со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Мужчина был одним из подозреваемых по делу об убийстве 26 августа 35-летнего столяра Даниэля Хиллига. Ранее сообщалось, что по данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), Юсиф А. подал заявку на получение статуса беженца в Германии по поддельным документам.

Ранее телеканал "НДР" сообщал, что Юсиф А. дал показания и утверждает, что был на месте преступления, но не участвовал в нем, а только видел происходившее со стороны. Свидетели его показания подтвердили.

Всего подозреваемых было трое, один из них находится в камере, еще один - в розыске.

Убийство получило большой общественный резонанс. Через правые каналы информации в интернете было распространено сообщение о том, что подозреваемые - мигранты. По городу прокатилась волна акций протеста, в которой принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые группировки. Кроме этого в городе проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.

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